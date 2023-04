Fim de semana da Páscoa promete chuva e tempo instável 

A chegada de um sistema frontal causará chuva localizada até domingo em Votuporanga. Temperaturas devem se manter amenas e inferiores a 29ºC.

O final de semana de Páscoa em Votuporanga/SP será de tempo nublado e chuvas isoladas, apesar da presença do sol em partes do dia. Temperaturas na região devem se manter amenas e inferiores a 29°C.

Calor e umidade continuam ocasionando pancadas de chuvas em até 10mm entre o período da tarde e à noite, com a presença do sol e do calor, nesta Sexta-feira da Paixão (7).

Já no sábado (8), uma baixa pressão atmosférica sobre a região sudeste contribui para o aumento da nebulosidade e aumenta a possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia em até 25mm. Condição que deve permanecer no Domingo de Páscoa (9), de tempo abafado e com pancadas de chuva em até 15mm.

Umidade relativa do ar poderá ficar elevada, entre 80% e 90%, conforme o Climatempo. Precipitação de chuva na região deve variar entre 10mm e 25mm; classificado como chuva moderada.

Já na segunda-feira (10), não há previsão de chuva e a temperatura deve oscilar entre 17ºC e 29ºC.

Para o restante da semana, até sexta-feira, também não há previsão de chuva e os termômetros devem registrar entre 19ºC e 32ºC.