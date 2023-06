Fim de semana começa gelado pela manhã e com calor durante a tarde 

Céu aberto faz com que aumente a amplitude térmica em Votuporanga; média da semana será de temperatura mínima de 13ºC e máxima de 30ºC.

O final de semana será de tempo firme, com amplitude térmica grande, na região Sudeste, de acordo com o Climatempo. Por isso, em Votuporanga/SP, as temperaturas serão mais baixas pela manhã, com calor à tarde, e sem previsão de chuva.

Os termômetros devem seguir muito próximos do que foi registado durante a semana, o que é comum para o outono; estação de transição entre o verão e o inverno, que vai até às 11h58 do dia 21 de junho.

Período é marcado pela diminuição das chuvas, sendo que algumas das principais características, são: a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição do tempo de luz diária.

De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para Votuporanga nos próximos 15 dias.

E por falar na ausência de chuvas, a umidade relativa oscilará abaixo de 30% em Votuporanga nas próximas semanas.

“Ao longo das horas e com a presença do sol, as temperaturas entram em gradativa elevação e a umidade relativa do ar entra em declínio, podendo atingir níveis críticos, abaixo dos 30%, principalmente nas regiões do interior paulista”, explicou a meteorologista, Jéssica Cristina da Silva, do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), em entrevista recente.

A Defesa Civil orienta sobre a atenção com a hidratação e para evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia, além de usar soro nos olhos e nariz.

O órgão também informa para não fazer o descarte de bitucas e não colocar fogo em terrenos, que além de causar incêndios de grandes proporções, é considerado crime ambiental.

Previsão do tempo na cidade de Votuporanga, segundo a Climatempo: