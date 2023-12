Fim de ano: Feira de Artesanato ficará na Concha Acústica em horário especial a partir deste sábado 

No dia 9 de dezembro, horário de exposição das peças será das 9h às 16h; de 11 a 22 de dezembro, exceto os dias 16 e 17, a Feira ficará na Concha das 19h às 22h.

Aproveitando o horário especial de funcionamento do comércio neste final de ano, os artesãos da Feira de Artesanato também ficarão na Concha Acústica para expor seus produtos a partir deste sábado (9.dez). No primeiro dia, o horário de exposição das peças será das 9h às 16h, como já ocorre todo segundo sábado do mês. E do dia 11 ao dia 22 de dezembro, exceto os dias 16 e 17, a Feira ficará no local das 19h às 22h.

O evento é realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o grupo de artesãos locais, e tem como objetivo promover a divulgação dos artistas que expõem seus mais variados tipos de trabalho e alimentação artesanais, ampliando as oportunidades no setor cultural e turístico do município.

Parque da Artes

Nos dias 16 e 17 de dezembro a Feira do Artesanato vai para o Parque da Cultura, durante a programação do Parque das Artes, que também já é tradicionalmente realizado durante todo terceiro final de semana do mês. Então, já deixa agendado, dias 16 e 17 de dezembro. Em breve, a divulgação com a programação completa.