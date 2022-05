Fim da linha: Votuporanguense empata com o Comercial e se despede do Paulistão A3 

Em duelo tenso, o quinto entre os times só neste ano, o placar não saiu do 0 no Palma Travassos; bom para o Comercial que precisava do empate para conquistar a vaga na final e o acesso a Série A2 de 2023.

O Clube Atlético Votuporanguense se despediu, na tarde deste sábado (7.mai), do Campeonato Paulista da Série A3 de 2022. Após empatar, sem gols, o segundo jogo da semifinal do torneio, o Comercial, que tinha a vantagem de dois resultados iguais, conquistou a classificação e a chance de disputar a Série A2 em 2023.

Com a bola rolando…

A partida no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto/SP, começou movimentada e disputada entre as equipes. Aos seis minutos, em um lance iniciado em uma cobrança de falta pela direita, os donos da casa tiveram a primeira grande chance da partida. Em um bate rebate a bola sobrou para Boré, que até bateu mas o firme goleiro Talles Lima defendeu.

O Bafo seguiu pressionando. Aos 12 minutos, em uma boa roubada de bola na intermediária, Tota se viu livre e chutou direto ao gol. Talles mais uma vez aliviou a barra da Pantera Alvinegra.

O Votuporanguense, comandado por Rodrigo Cabral, só conseguiu chegar com profundidade na área do adversário pela esquerda, aos 16 minutos. Em uma jogada pela esquerda, Israel chegou bem e fez a tabela com Léo Santos, que cruzou mal e a bola acabou indo para a linha de fundo.

Em um belo contra-ataque de velocidade iniciado por Henrique Santos, aos 25 minutos. O CAV teve uma grande chance. Isso porque Israel passou bem e com muita velocidade chegou pelo lado esquerdo, driblou seu marcador e mandou uma bomba para o gol.

O último grande lance da primeira etapa se deu aos 34 minutos, quando o Comercial em uma jogada pela direita, Tota chegou bem e viu Adriano livre na grande área. Ele cruzou e o camisa 11 cabeceou, mas Talles estava lá e não quis saber de papo.

No segundo tempo, as equipes voltaram energizadas e o Comercial pressionando. Aos 8 minutos de bola rolando, em um bate rebate na área do Votuporanguense quase funciona para os donos da casa. Em seguida, aos 11 minutos, a maré virou e o CAV quase balança as redes do goleiro Matheus. Com uma jogada que foi iniciada em uma falta, a bola foi trabalhada com João Marcos, que tocou para Erick Salles, que chutou e a bola foi para a linha de fundo.

O duelo, o quinto entre os times só neste ano, seguiu movimentado, e até com boas chances criadas. Aos 29 minutos, a Pantera Alvinegra voltou a pressionar. Em uma jogada com Erick Salles, pela direita, ele cruzou e achou Israel, que cabeceou e a bola foi direto para as mãos de Matheus.

O Comercial se apoiou no cronometro e esperou o apito final de Matheus Delgado Candançan para comemorar a vaga na final e o acesso a Série A2 de 2023, competição que o clube disputou pela última vez em 2015.