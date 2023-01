Filhotes de capivara caem em buraco e são resgatados em Rio Preto 

Polícia Militar Ambiental levou quase uma hora para retirar os animais, que não ficaram feridos e foram devolvidos à natureza em segurança.

A Polícia Militar Ambiental resgatou dois filhotes de capivara que caíram em um buraco no bairro Quinta do Lago 2, em São José do Rio Preto/SP, na última quarta-feira (11.jan).

A corporação foi acionada depois que pedreiros que trabalhavam no local encontraram os animais dentro do buraco de aproximadamente cinco metros de profundidade.

Depois quase uma hora, os policiais conseguiram retirar os filhotes em segurança. Eles não ficaram feridos e foram soltos às margens do Córrego da Lagoa.

*Com informações do g1