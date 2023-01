Filho é suspeito de matar mãe e padrasto encontrados com sinais de espancamento em Araçatuba 

Segundo a Polícia Civil, jovem confessou que contratou uma pessoa por R$ 700 para matar o casal. Caso será investigado.

O filho do casal encontrado morto com sinais de espancamento, em uma casa no bairro Primavera em Araçatuba/SP, foi preso suspeito de ter cometido o crime.

Segundo a Polícia Militar, na madrugada deste sábado (14.jan), o homem teria acionado a equipe e disse ter encontrado a mãe, Magali Catarini Luz, de 61 anos, morta ao lado do carro estacionado na garagem.

Após buscas, o padrasto, Lourival Aparecido Poletti, de 56 anos, foi encontrado em seguida, dentro do porta-malas do veículo.

Com as investigações, a polícia informou que, na verdade, o filho teria cometido o crime: “Ao chegar no local parecia ser um latrocínio. Mas chamou a atenção como a casa foi revirada e não houve indícios de nada roubado”, contou o delegado José Abonizio.

Depois de um desencontro de informações, o homem confessou a Polícia Civil que ele e outro suspeito mataram o casal.

“Ele revelou que contratou uma pessoa, no valor de R$ 700 e os dois usaram o cabo de um machado e um pedaço de pau para agredir as vítimas” explicou o delegado.

Segundo a Polícia Civil, a dupla tinha o planejamento de ocultar os corpos, mas conseguiram apenas colocar o homem dentro do porta-malas e por conta disso teriam tentado criar um álibi, mas sem sucesso.

Os dois foram presos em flagrante e passaram por uma audiência de custódia no domingo (15). O caso será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1