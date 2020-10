Filha substitui candidatura de Macarrão em Mira Estrela

Depois de sofrer impugnação no registro de candidatura, o ex-prefeito de Mira Estrela Antônio Carlos Macarrão do Prado decidiu deixar a disputa e indicar a filha Priscilla como majoritária. O nome dela foi aprovado pelo candidato a vice-prefeito Milton do Lin que continua na disputa.

Os demais membros da coligação “Mira Estrela para todos, reponsabilidade e Honestidade”, também aprovaram a entrada de Priscilla na disputa eleitoral que acontece no próximo dia 15 de novembro.

Macarrão disse que pretendia recorrer da decisão da Justiça Eleitoral de Cardoso, mas acabou optando em deixar a disputa para a filha.