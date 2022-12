Figurinha doada a hospital por garota de 9 anos é arrematada por R$ 8 mil

A figurinha Legend Gold do Neymar doada no dia 16 de novembro pela Vitória Kama Martinez, de 9 anos, ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto/SP, foi arrematada pelo empresário Leopoldo Gallette, parceiro do Bem da Funfarme, por R$ 8 mil.

O valor arrecadado na venda do card será destinado à compra de equipamentos que ajudarão no tratamento de crianças e adolescentes internados no Setor de Oncologia Pediátrica da instituição. O leilão foi feito na semana passada e a entrega da super figurinha foi feita nesta quarta-feira (21.dez).

“Quando soube desta iniciativa, me comoveu. Não tinha como ficar indiferente. E sendo bem sincero, comprei o álbum da Copa deste ano, mas arrematei a figurinha não pela raridade, mas sim para contribuir com esta causa nobre de ajudar os pequenos pacientes do Setor de Oncologia Pediátrica do HCM”, afirma Leopoldo.

“E também vou guardar a figurinha como talismã da sorte para Copa de 2026, tenho certeza que o Hexa virá”, brinca Gallette.

O diretor administrativo do HCM, Dr. Antonio Soares Souza, agradeceu a aquisição do card pelo empresário e enalteceu a ação de Vitória, que doou a figurinha.

“São dois atos simbólicos e nobres. Primeiro, a Vitória, sabendo o valor da figurinha, ao invés de guardar o tão valioso card, decidiu doar para a oncologia do HCM em prol das crianças com câncer. Esse ato emocionou a todos nós e a Vitória, uma menina de 9 anos, é exemplo para a sociedade de como podemos participar, ajudando instituições como a nossa. E ao Leopoldo, que soube da ação e, tomado pela emoção, arrematou a figurinha, não pelo valor, mas sim pela causa e destinação. Ambos fizeram golaços em prol das nossas crianças”, destaca.

Para Vitória, esta foi a primeira de muitas outras ações. “Fiquei muito feliz com a repercussão da história e ainda mais pelo fato da figurinha ser comprada. Isto ajudará muitas crianças em tratamento”, diz.

“Meu objetivo agora é participar de outras ações, pretendo sempre me envolver em iniciativas que sejam em prol das crianças. Tentarei ao máximo ajudar de alguma forma”, completa.