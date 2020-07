Fifi é homenageado pelo Guarani

Francisco Santana, o “Fifi” Ídolo máximo da torcida votuporanguense (AAV – Associação Atlética Votuporanguense) na década de 70, recebeu nesta semana uma camisa oficial de Guarani Futebol Clube em reconhecimento à sua trajetória no clube de Campinas. A camisa, comemorativa aos 40 anos do título do clube em 1978 do Bugre, foi um presente da diretoria do clube.

Fifi, além do Guarani, também defendeu a Seleção Brasileira, no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-19 nos anos 60.

Atualmente com 83 anos, Fifi, mora no Abrigo Mão Amiga em Votuporanga, onde recebe todo o carinho e assistência que necessita.