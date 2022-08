Fifa vai antecipar em um dia data de início da Copa do Mundo 

Entidade deve colocar Catar x Equador no domingo, dia 20 de novembro, para marcar início do Mundial.

A Fifa vai mudar a data e as seleções que farão o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022. A ideia é antecipar para o dia 20 de novembro, um domingo, a partida entre os donos da casa, o Catar, e o Equador. O jogo deve ser às 21h no horário local, 15h no horário de Brasília.

Esta partida está inicialmente prevista para ser realizada na segunda-feira, dia 21, às 13h de Brasília (19h locais), logo após a cerimônia de abertura.

Pela programação original da Copa do Mundo, o primeiro jogo seria entre Holanda e Senegal, às 7h de Brasília (13h locais). Ainda neste mesmo dia e antes da cerimônia de abertura, está previsto o jogo entre Inglaterra e Irã, às 10h de Brasília (16h locais).

A possibilidade será analisada nesta quinta-feira (11.ago) pelo Bureau do Conselho da Fifa, um órgão da entidade formado pelos presidentes das seis confederações continentais.

As duas seleções envolvidas na partida concordaram com a mudança, assim como a própria Fifa, que considera agora ser mais adequado fazer a cerimônia de abertura antes do primeiro jogo do Mundial.

Com essa mudança, o jogo entre Holanda e Senegal também deve ter seu horário mudado no dia 21 de novembro, para ser disputado mais tarde, durante um horário de maior audiência na Europa e na África.

A mudança não vai gerar nenhum impacto nas datas de liberação dos jogadores de seus clubes. As principais ligas do mundo terão rodadas no dia 13 de novembro, um domingo. No dia seguinte os atletas precisam se apresentar às suas seleções para disputar a Copa.

*Com informações do ge