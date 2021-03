Fifa sorteará no dia 21 de abril os grupos dos torneios de futebol das Olimpíadas

Evento ocorrerá na sede da entidade, em Zurique, na Suíça. Com Brasil classificado, competições masculina e feminina ainda terão duas vagas definidas nas próximas semanas.

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) confirmou nesta segunda-feira (22) que o sorteio dos grupos dos torneios de futebol masculino e feminino das Olimpíadas de Tóquio será realizado no dia 21 de abril, na sede da entidade, em Zurique, na Suíça. A competição entre as mulheres começa no dia 21 de julho, com final em 6 de agosto, e entre o duelo entre os homens terá início no dia 22 de julho, fechando em 7 de agosto.

O Japão, anfitrião da competição, será o único pré-alocado no sorteio, ficando na posição A1 no torneio masculino e no posto E1 na competição feminina. Os homens estrearão no Estádio Nacional de Tóquio, enquanto as mulheres farão o primeiro jogo no novo Estádio Olímpico da capital. As outras sedes da competição serão Yokohama, Sapporo, Miyagi, Kashima e Saitama.

O sorteio ocorrerá depois da definição de todos os participantes nas duas competições. O torneio de futebol masculino tem 14 equipes classificadas, incluindo a seleção brasileira, restando a definição de duas equipes da Concacaf. As vagas restantes nas Américas do Norte e Central serão preenchidas em torneio pré-olímpico entre 18 e 30 de março.

No torneio feminino, já são 10 classificados, contando com o Brasil, e restam duas vagas a serem definidas: uma da Ásia e outra vinda da repescagem intercontinental. Coreia do Sul e China disputam o posto asiático no mês que vem, enquanto Chile e Camarões duelam pela outra vaga nos dias 10 e 13 de abril.

“Com a aproximação dos Jogos Olímpicos, jogadores, técnicos e dirigentes e seus preparativos darão um passo mais perto após os sorteios, que representam um marco especial e emocionante na história do futebol olímpico masculino e feminino”, disse Sarai Bareman, diretora de futebol feminino da Fifa.

