Fifa sorteará chaves do Mundial de Clubes na próxima segunda

A Fifa anunciou desta quarta-feira (24.nov) que realizará o sorteio dos grupos da próxima edição do Mundial de Clubes em Zurique (Suíça), a partir das 13h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (29). O Brasil terá um representante na competição. Ele será definido dois dias antes do sorteio, na decisão da Taça Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que será disputada em Montevidéu (Uruguai) no próximo sábado (27).

