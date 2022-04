Fifa remarca Brasil x Argentina interrompido para o dia 22 de setembro, em solo brasileiro

O jogo, originalmente iniciado em 5 de setembro do ano passado, foi interrompido aos cinco minutos quando agentes da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, para deter jogadores argentinos que haviam violado regras sanitárias do Brasil.

A Fifa informou a CBF e a AFA da decisão nesta sexta-feira e indicou ainda que a entidade brasileira tem até o dia 22 de junho para informar qual estádio receberá a partida.

Será o segundo jogo entre Brasil e Argentina neste ano. Além da partida pendente pelas Eliminatórias, as duas seleções vão disputar um amistoso no dia 11 de junho, na Austrália.