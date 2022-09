Fifa rejeita apelação do Chile e confirma Equador na Copa do Mundo 2022 

Chilenos alegavam que jogador havia sido escalado nas Eliminatórias com documentos falsos.

O Equador está confirmado na Copa do Mundo 2022. Nesta sexta-feira (16.set), o Comitê de Apelações da Fifa comunicou que rejeitou o recurso da seleção do Chile e ratificou que os equatorianos disputarão o Mundial do Qatar – os chilenos entrarão com recurso na CAS (Corte Arbitral do Esporte) para tentar reverter.

O Chile entrou com pedido de desclassificação da seleção sul-americana pela suposta atuação irregular do lateral Byron Castillo durante as eliminatórias.

De acordo com a Roja, Castillo é colombiano de nascimento e teria jogado pela equipe tricolor usando um passaporte falso.

Em sua investigação, porém, a Fifa considerou que não houve irregularidades.

“Entre outras considerações, foi verificado que, com base nos documentos analisados, o jogador pode ser considerado como portador permanente de nacionalidade equatoriana”, escreveu a entidade que rege o futebol mundial.

Com isso, a abertura da Copa-2022 segue sendo Qatar x Equador, no dia 20 de novembro.

Em suas redes sociais, Frencisco Egas, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, celebrou o resultado final do julgamento.

“Em silêncio, seguimos defendendo o que ganhamos em campo!”, exclamou.

Agora, o Chile só tem mais uma possibilidade de ir à Copa: vencer o recurso na Corte Arbitral do Esporte, ainda sem data para ser julgado.