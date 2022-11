Fifa reconhece carga de jogos no 974 após reclamação da CBF por gramado e enfatiza descanso de dois dias 

Brasil pode voltar a jogar no estádio nas oitavas de final; Lusail pode ter parte do gramado trocado para a final.

A reclamação da CBF quanto ao gramado do 974 Stadium cresceu na manhã desta terça-feira (29.nov). Juninho, diretor de seleções, afirmou que a entidade acionou a Fifa pedindo providências, uma vez que o estádio receberá a partida do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, caso a seleção passe em primeiro do Grupo G.

A preocupação da CBF cresce à medida que ainda acontecerão duas partidas no 974 Stadium, válidas pela primeira fase, antes do possível retorno do Brasil ao campo de jogo.

“O gramado não está no mesmo nível do que encontramos no Lusail, não está no mesmo nível do CT. Está inferior. Está começando a ficar ralo. Vamos fazer uma consulta. Fizemos depois do jogo e faremos outro novamente com a Fifa. Haverá mais dois jogos lá antes das oitavas. Não sei o que é possível fazer para ele estar no mesmo nível”, afirmou Juninho.

A Fifa admite que a carga sobre o estádio, com jogos a cada dois dias, tem sido grande nesta primeira fase. Há um esforço da equipe reparação em tentar minimizar o problema.

Durante a partida, foi possível perceber que o estado do gramado estava diferente do de outros campos nesta Copa do Mundo. No intervalo da partida, o cuidado com o gramado foi grande com irrigação e funcionários trabalhando na superfície.

A entidade acredita que, para as oitavas de final, com o descanso de dois dias no gramado – durante a primeira fase, ele tem sido de apenas um -, o campo estará em melhores condições para o jogo que pode ser da seleção brasileira.

Grama reserva

Com a escolha de fazer Copa do Mundo com oito estádios – as Copas de 2014, no Brasil, e de 2018, na Rússia, contaram com 12 campos de jogo diferentes -, o Catar ficou exposto ao desgaste excessivo dos gramados ao longo da competição.

Uma alternativa para tentar minimizar o problema foi o plantio de grama reserva, que está estocada em uma fazenda nos arredores de Doha.

Caso haja a necessidade, a Fifa deve realizar a troca de setores do gramado mais desgastados. O estádio mais exigido será o Lusail, com dez partidas ao longo do Mundial.

O Brasil jogou nele na estreia e retornará ao palco na partida contra Camarões, sexta-feira. Avançando em primeiro e chegando à decisão, atuará no Lusail também na semifinal e na final do dia 19.

*Com informações do O Globo