Fifa divulga ranking mundial, e Brasil segue em terceiro, atrás de Argentina e França 

Seleção brasileira continua atrás de dos finalistas da última Copa do Mundo depois de amistosos em junho.

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, a nova atualização do seu ranking, e o Brasil permanece na terceira posição, atrás da líder Argentina e da segunda colocada França. Na data Fifa, em junho, a Seleção disputou dois amistosos: goleou Guiné, na Espanha, e perdeu para Senegal, em Portugal.

O Brasil tem no momento 1828,27 pontos, atrás da França, segunda colocada com 1843,54. A Seleção Brasileira agora vê a Inglaterra (1797,39), quarta colocada, se aproximar. A Seleção havia perdido a liderança do ranking em março, quando a Argentina assumiu a ponta, quase quatro meses depois de conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo.

Não houve mudanças no top-10. Há duas semanas, a seleção inglesa foi responsável por uma das mudanças entre os dez primeiros, ultrapassando a Bélgica e assim permaneceu. A Croácia, vice-campeã da Liga das Nações da Europa, está no sexto lugar. Campeã do torneio, a Espanha continua na 10ª colocação. Campeão da Copa Ouro, o México subiu no ranking e está na 12ª colocação.

Confira o top-10 do ranking da Fifa atualizado:

Argentina – 1843,73 pontos

França – 1843,54

Brasil – 1828,27

Inglaterra – 1797,39

Bélgica – 1788,55

Croácia – 1742,44

Holanda – 1731,23

Itália – 1726,58

Portugal – 1718,25

Espanha – 1703,45

*Com informações do ge