Fifa divulga ranking mundial com Argentina, França e Brasil mantidos no top-3 

Campeões mundiais seguem no topo e franceses aumentam distância para seleção brasileira.

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, a atualização do Ranking Mundial após as partidas de eliminatórias e amistosos disputados em outubro. A Argentina segue na primeira posição, seguida por França e Brasil no segundo e terceiro lugares, respectivamente.

As maiores mudanças no top-10 foram as posições de Portugal (6º) e Espanha (8º). Cada seleção subiu duas posições, enquanto a Croácia (10º) desceu quatro lugares. A Venezuela, que empatou com o Brasil e venceu o Chile, voltou ao top-50.

Veja o top-10 do Ranking Mundial da Fifa

Argentina – 1861.2 pontos

França – 1853.1 pontos

Brasil – 1812.2 pontos

Inglaterra – 1807.8 pontos

Bélgica – 1793.7 pontos

Portugal – 1739.8 pontos

Holanda – 1739.2 pontos

Espanha – 1725.9 pontos

Itália – 1717.8 pontos

Croácia – 1711.8 pontos

*Com informações do ge