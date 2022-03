Fifa divulga ranking com Brasil em primeiro e confirma potes para sorteio da Copa do Mundo; veja 

Seleção volta a liderar lista depois de quase cinco anos e vai para o Mundial no topo. Holanda e Alemanha estão confirmadas no pote 2 e podem ser adversárias do time de Tite.

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (31.mar) o seu ranking atualizado e confirmou os potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Pela primeira vez desde agosto de 2017, o Brasil está no topo. A Seleção ultrapassou a Bélgica e deve ir para o Mundial do Catar na liderança da lista.

A Itália é a única seleção do Top-10 que não estará na Copa. No Top-20, Suécia e Colômbia são as ausências, e o País de Gales ainda aguarda a repescagem para tentar confirmar sua vaga. Confira as 10 primeiras seleções do ranking:

Brasil – 1832,69 pontos

Bélgica – 1827

França – 1789,85

Argentina – 1795,13

Inglaterra – 1761,71

Itália* – 1723,31

Espanha – 1709,19

Portugal – 1674,78

México – 1658,82

Holanda – 1658,66

*Não está na Copa do Mundo

A Fifa sorteia os grupos da Copa do Mundo de 2022 nesta sexta, às 13h (de Brasília/DF).

As posições do ranking atualizado orientam a divisão dos potes para o sorteio desta sexta-feira. País anfitrião, o Catar é cabeça de chave e vai para o Grupo A. Holanda, décima colocada na lista da Fifa, e Alemanha, a 12º, estão, portanto, no pote 2. Isso quer dizer que uma delas pode ser adversária do Brasil na fase de grupos.

Veja como ficaram os potes da Copa do Mundo:

CABEÇAS DE CHAVE: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal

POTE 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai, Croácia

POTE 3 : Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia

POTE 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões, classificados da repescagem

Para o sorteio, há algumas restrições:

Com exceção da Europa, países do mesmo continente não caem no mesmo grupo.

É possível no máximo dois europeus por grupo – são cinco grupos com cinco europeus, e três com um.

Os três classificados que serão definidos em junho cairão no pote 4.

O bloqueio entre países do mesmo continente também funciona para quem viera das repescagens. Por exemplo: o vencedor de Peru x Austrália/Emirados Árabes não entra no grupo do Brasil ou de uma seleção asiática.

