Fifa divulga primeiro ranking de seleções em 2021: Bélgica segue líder, e Brasil em 3º

Posições dos primeiros colocados não são alteradas. Próxima parcial sai em abril após jogos das eliminatórias para Copa de 2022.

A Fifa divulgou na última semana a primeira parcial de 2021 do ranking de seleções. A pouco mais de um mês para os jogos das eliminatórias para Copa do Mundo do Catar por todos os continentes, nenhuma alteração entre as 32 melhores equipes nacionais ranqueadas.

Para esse primeiro ranking do ano, a Fifa considerou 43 jogos internacionais, a maioria deles protagonizados por seleções africanas. E, por conta disso, foi da África as principais alterações: Marrocos (33º, subindo duas posições) e Mali (54º, ganhando três posições) foram as seleções que mais progrediram.

O próximo ranking será publicado em 8 de abril. Por conta dos jogos de março na Data Fifa, essa futura parcial deverá sofrer alterações. Veja abaixo o top 5.

Ranking da Fifa de seleções: