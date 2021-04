Fifa divulga potes para sorteio dos torneios de futebol das Olimpíadas de Tóquio

Brasil fica como cabeça de chave na competição masculina e cai no pote 2 no torneio feminino. Grupos serão definidos na próxima quarta-feira, em Zurique.

Após a confirmação de todas as seleções participantes, a Fifa divulgou nesta sexta-feira (16) a configuração dos potes para o sorteio dos torneios de futebol das Olimpíadas de Tóquio, marcadas para começar no fim de julho. Os grupos das competições masculina e feminina serão definidos na próxima quarta-feira, 21 de abril, na sede da entidade, em Zurique. O Brasil é cabeça de chave entre os homens e fica no pote 2 entre as mulheres.

No torneio masculino, os 16 participantes foram divididos em quatro potes com quatro times em cada um, levando em consideração o desempenho nos últimos cinco torneios de futebol nos Jogos Olímpicos. As participações mais recentes tiveram maior peso, e foi atribuído um bônus aos países que conquistaram o título do pré-olímpico de cada continente. Os cabeças de chave serão Brasil, Argentina e Coreia do Sul, além do anfitrião Japão.

Torneio masculino:

Pote 1: Japão, Brasil, Argentina e Coreia do Sul;

Pote 2: México, Alemanha, Honduras e Espanha;

Pote 3: Egito, Nova Zelândia, Costa do Marfim e África do Sul;

Pote 4: Austrália, Arábia Saudita, França e Romênia.

Para o torneio feminino foi utilizado como critério o ranking mundial da Fifa, que teve nova edição divulgada nesta sexta-feira, com o seguinte top 10: Estados Unidos, Alemanha, Holanda, França, Suécia, Inglaterra, Brasil, Canadá, Austrália e Coreia do Norte. As 12 seleções participantes foram divididas em quatro grupos com três equipes em cada um.

Torneio feminino:

Pote 1: Japão, Estados Unidos, Holanda;

Pote 2: Suécia, Grã-Bretanha e Brasil;

Pote 3: Canadá, Austrália e China;

Pote 4: Nova Zelândia, Chile e Zâmbia.

A Fifa indica que os dois sorteios têm como princípio garantir que nenhum dos grupos tenha mais de uma equipe da mesma confederação. No torneio masculino, essa possibilidade já não existiria para o Brasil, que ficou no mesmo pote que a Argentina, outro time classificado na América do Sul. Mas na competição feminina o fator garante que as brasileiras não possam enfrentar a seleção chilena, que está no pote 4 – restariam, obrigatoriamente, Nova Zelândia ou Zâmbia.

O torneio feminino de futebol das Olimpíadas de Tóquio começa no dia 21 de julho, e a competição masculina terá início no dia 22 – ambas antes da cerimônia de abertura da competição, marcada para o dia 23. A final entre as mulheres será disputada no dia 6 de agosto, no Estádio Olímpico de Tóquio, e a decisão entre os homens será realizada no dia 7 de agosto, no Estádio Internacional de Yokohama – palco da final da Copa do Mundo de 2002.

