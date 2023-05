Fifa divulga o logo da Copa do Mundo de 2026 

Com a presença de Ronaldo, evento foi realizado em Los Angeles, uma das 16 cidades-sede do Mundial que será disputado nos EUA, no Canadá e no México.

A Fifa divulgou na noite desta quarta-feira (17.mai) em Los Angeles o logo da Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado em uma das 16 cidades que sediarão o próximo Mundial, a entidade que rege o futebol no planeta apresentou à imprensa e ao público em geral a imagem que ilustrará a competição que acontecerá simultaneamente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O presidente da Fifa Gianni Infantino foi o apresentador da cerimônia, que contou com a presença do ex-atacante Ronaldo. Reforçando a importância da inclusão na sociedade e, em particular no esporte, Infantino fez as honras da casa.

“É um momento em que três países e um continente inteiro dizem coletivamente: ‘Estamos unidos como um só para dar as boas-vindas ao mundo e realizar a maior, melhor e mais inclusiva Copa do Mundo da FIFA de todos os tempos’.”

A logo conta com a imagem do troféu e o ano da Copa, o que, segundo a entidade, “permite a personalização para refletir a singularidade de cada anfitrião, ao mesmo tempo em que constrói uma estrutura de marca identificável para os próximos anos.”

*Com informações do ge