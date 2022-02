Fifa confirma últimas rodadas Eliminatórias para dias 24 e 29 de março; Brasil x Chile será às 20h30 

Jogos das últimas rodadas terão horário simultâneos, com exceção de partida da Argentina na rodada 17 e Bolívia x Brasil na rodada 18.

Líder isolada e classificada para a Copa antecipadamente, a Seleção tem data e horário confirmados para o penúltimo dos compromissos nas Eliminatórias para o Mundial do Catar. O jogo contra o Chile, na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, será no dia 24, uma quinta-feira, às 20h30 – horário de Brasília. A Fifa e a Conmebol confirmaram nesta quarta as datas e horários das rodadas 17 e 18.

Os jogos devem ser realizados em horários simultâneos – com apenas duas exceções. A partida da Argentina contra a Venezuela, na rodada 17, e o jogo Bolívia x Brasil, na última rodada.

A confirmação das datas pela Fifa e Conmebol afasta qualquer chance de antecipação do jogo Brasil x Argentina, aquele suspenso de setembro de 2021. Ainda há recursos pela frente, mas uma possível data pode sair apenas em junho, na data Fifa programa para amistosos das seleções.

Confira as últimas partidas da Seleção nas Eliminatórias:

Brasil x Chile – 24 de março – 20h30

Bolívia x Brasil – 29 de março – sem horário definido ainda

*Informações/ge