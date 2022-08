Fifa confirma antecipação do jogo de abertura da Copa para 20 de novembro 

Catar vai enfrentar o Equador um dia antes do previsto inicialmente.

A Fifa confirmou nesta quinta-feira (11.ago) que a Copa do Mundo de 2022 vai começar no dia 20 de novembro, um domingo, e não no dia 21, como estava inicialmente previsto. O jogo inaugural da Copa será disputado entre Catar e Equador, às 13h de Brasília (19h locais), no estádio Al Bayt. Imediatamente antes, será realizada a cerimônia de abertura do Mundial.

No cronograma original da Copa, divulgado logo após o sorteio dos grupos em 1º de abril, o primeiro jogo seria entre Holanda e Senegal, às 7h de Brasília (13h locais). Logo após ocorreria a partida entre Inglaterra e Irã. E só então, antes do terceiro jogo do dia (Catar x Equador) é que seria realizada a cerimônia de abertura.

A decisão foi tomada pelo Bureau do Conselho da Fifa, um órgão formado pelos presidentes das seis confederações continentais e mais o próprio presidente da Fifa, Gianni Infantino.

“É uma tradição de longa data marcar o início da Copa do Mundo com uma cerimônia de abertura antes da primeira partida como o time anfitrião ou o campeão vigente, o que tem valor do ponto de vista simbólico, cultural e comercial”, justificou a Fifa num comunicado interno antes de a decisão ser tomada.

Com a mudança, o jogo entre Holanda e Senegal também será disputado mais tarde no dia 21 de novembro, uma segunda-feira. Em vez das 7h (de Brasília), será às 13h, o que permitirá uma audiência melhor na Europa e na África.

A mudança não gera nenhum impacto nas datas de liberação dos jogadores de seus clubes. As principais ligas do mundo (inclusive o Campeonato Brasileiro) terão rodadas no dia 13 de novembro, um domingo. No dia seguinte os atletas precisam se apresentar às suas seleções para disputar a Copa.

A Copa do Mundo de 2022 é marcada por uma série de marcos inéditos. Nunca antes o Mundial foi disputado em novembro e dezembro – a mudança ocorreu para evitar o forte calor de junho e julho no Oriente Médio.

Também será a primeira Copa no Oriente Médio e a “menor” edição do Mundial, já que a maior distância entre estádios é de cerca de 70 quilômetros, o que foi saudado por preparadores físicos e treinadores por evitar o desgaste de viagens de avião entre os jogos.

Por outro lado, será a última Copa do Mundo no atual formato, com 32 seleções. A partir de 2026, a Copa do Mundo terá 48 participantes, formato que foi aprovado pela Fifa em 2017.

*Com informações do ge