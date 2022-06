Fifa bate martelo sobre vaga do Equador na Copa do Mundo 2022 

Chile acusou a seleção equatoriana de escalar um jogador irregular em partidas das Eliminatórias sul-americanas.

O Equador vai disputar a Copa do Mundo do Qatar. A Fifa decidiu nesta sexta-feira (10.jun) por encerrar o processo contra a Federação Equatoriana de Futebol pela suposta escalação irregular de Byron Castillo em oito jogos das Eliminatórias sul-americanas.

“Após analisar as alegações de todas as partes interessadas e considerar todos os elementos apresentados, o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu encerrar o processo instaurado contra a FEF”, divulgou o Comitê Disciplinar da Fifa em nota.

A Federação Chilena de Futebol (ANFP) queria assumir a vaga do Equador na Copa do Mundo alegando que Byro Castillo, lateral da seleção equatoriana, teria sido escalado de forma irregular. Os chilenos entraram com um processo há mais de um mês após documentos indicarem que o jogador possa ter falsificado certidões que comprovariam que o jogador teria nascido na Colômbia.

“Hoje a justiça esportiva foi feita, sempre soubemos estar do lado certo, vamos Equador!!!”, escreveu o presidente da Federação do Equador, Francisco Egas, em suas redes sociais.

A entidade máxima do futebol informou que ainda cabe recurso ao Comitê de Apelação da Fifa. A federação chilena promete recorrer à decisão.