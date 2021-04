Fifa anuncia cidades-sede e estádios da Copa Feminina de 2023

Auckland (Nova Zelândia) recebe abertura e Sydney (Austrália) a final.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta quarta-feira (31) as cidades e estádios que sediarão as partidas da Copa do Mundo feminina de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. O jogo de abertura será no Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia), e a decisão foi confirmada para o Stadium Austrália, em Sydney (Austrália).

Ao todo, cinco cidades australianas (Sydney, Adelaide, Brisbane, Melbourne e Perth) e quatro neozelandesas (Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington) receberão partidas da Copa, a primeira feminina em dois países simultâneos. Em Sydney, serão utilizados dois estádios. Além do Stadium Austrália (o maior do Mundial, com 83,5 mil lugares), também será usado o Sydney Football Stadium, que está em construção e terá capacidade para 45 mil torcedores.

Segundo a Fifa, cada nação abrigará um duelo pelas semifinais. A tabela com a distribuição dos jogos pelas cidades será divulgada ainda este ano. É a primeira vez que o Mundial feminino terá 32 seleções, tal qual a Copa masculina. A última edição, em 2019, reuniu 24 equipes na França e foi vencida pelos Estados Unidos, que chegaram ao quarto título.

“Com base no incrível sucesso do Mundial da França, dentro e fora de campo, a Copa do Mundo de 2023 não apresentará apenas as melhores jogadoras do planeta, mas também será uma poderosa plataforma para unir e inspirar pessoas, transformar vidas e criar um legado para o futebol feminino na Austrália, na Nova Zelândia e ao redor do mundo”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante a cerimônia em que a entidade anunciou as cidades-sede.

*Com informações da agenciabrasil