Fifa anuncia cidades que receberão jogos da Copa do Mundo de 2026

Ao todo, 16 cidades vão receber jogos no próximo Mundial: duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos.

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (16.jun) quais serão as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026. Serão duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Será o primeiro Mundial da história a ter 48 seleções participantes. Confira as cidades: Canadá: Vancouver, Toronto