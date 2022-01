Fifa abre venda de ingressos para Copa do Mundo do Catar

A Fifa e Catar afirmam estar comprometidos em colocar a saúde em primeiro lugar. O Estado do Catar fornecerá as proteções necessárias para a saúde e a segurança de todos os envolvidos na Copa do Mundo. Todos os participantes devem seguir os conselhos de viagem das autoridades do Catar e as orientações mais recentes do Ministério da Saúde Pública do Catar. Informações completas sobre as medidas de segurança da Covid-19 serão comunicadas antes do torneio.

