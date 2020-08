Fiesp doa álcool e máscaras para Santa Casa

O Coronavírus (COVID-19) tem realçado a solidariedade. Durante a pandemia, pessoas, empresas se uniram pensando em ajudar quem tanto precisa. A Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), por meio do Senai, realizou uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, para auxiliar no atendimento destes pacientes.

A Instituição recebeu 2.700 frascos de álcool em gel, além de 2.000 máscaras de tecido. O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana e o coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, recepcionaram os diretores Ricardo Zaccarelli (regional da Fiesp) e Cesar Ferraiolo Batista (Senai de Votuporanga e Mirassol).

Ricardo Zaccarelli falou da iniciativa. “Sabemos da dificuldade em obter recursos de uma instituição filantrópica do porte da Santa Casa. A Fiesp, por iniciativa do presidente Paulo Skaf, colocou o Sesi e Senai à disposição para colaborarem com a população durante a pandemia. Em conversa com o provedor, ofereci a doação e solicitei que formalizasse o pedido. Encaminhei o documento para o Skaf que, prontamente, autorizou o envio dos produtos”, contou.

Ele explicou que os itens são feitos dentro das unidades do Senai. “O álcool é produzido na escola de Sertãozinho, especializada em sucroalcooleiro. O envasamento ocorre em São Bernardo do Campo e as máscaras são confeccionadas em São Paulo”, complementou.

Cesar contou que os colaboradores foram responsáveis pela fabricação. “Eles se empenharam muito, cientes do quanto que essa ação é importante. A ideia principal é ajudar essas entidades que fazem muito pelo bem da população. A Santa Casa é uma delas, com grande atuação para nossa região”, afirmou.

O provedor da Instituição agradeceu à Fiesp pelos itens recebidos e destacou a importância do gesto. “Esses materiais são muito fundamentais para os funcionários e médicos do Hospital, que estão na linha de frente no combate ao Coronavírus”, afirmou.

Luiz Fernando enfatizou que o consumo de equipamentos como máscaras e álcool em gel aumentou consideravelmente. “Agradecemos imensamente essa colaboração, que nos ajuda a atender essa demanda e reflete em mais proteção e segurança para nossas equipes e profissionais”, ressaltou.

Parceria

O diretor regional da Federação falou ainda mais de parcerias com o Hospital. “Estamos com trabalho de recuperação de dois respiradores da Instituição. As peças são importadas e o Senai vai entregar em perfeito estado para que sejam utilizados durante a pandemia, sem custo algum para a Santa Casa. Também faremos reparos de alguns itens do mobiliário após o retorno das aulas presenciais, uma contribuição da Fiesp, que tem como representantes da indústrias na cidade Airvo, Sesi e Senai”, finalizou Zaccarelli.