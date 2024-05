Fiduma & Jeca lançam “Cortando as BR” com participação de Fernando & Sorocaba

É a primeira música do DVD “10 Anos Fiduma & Jeca”, que contará com mais 12 faixas inéditas.

A dupla Fiduma & Jeca acaba de anunciar a data de lançamento da primeira música do aguardado projeto comemorando 10 anos de carreira, gravado em abril, em São José do Rio Preto/SP. A faixa escolhida foi “Cortando as BR”, que viralizou nas redes sociais com o áudio preliminar – divulgado para ensinar o público cantar na gravação, com mais de 5 milhões de visualizações no Instagram e TikTok. O lançamento será no dia 16 de maio, em todas as plataformas digitais e o clipe estreia no dia 17, no YouTube.

É possível fazer o pré-save da faixa pelo link https://onerpm.link/ cortandoasbr_fej10anos. Para esse primeiro lançamento, a dupla preparou um sorteio de um kit com uma fivela personalizada Fiduma & Jeca e um chapéu autografado por Fernando & Sorocaba para os fãs que ativarem o pré-save.

Diferente de tudo o que o mercado sertanejo tem entregue nos últimos anos, “Cortando as BR” tem uma vibe própria, com elementos de pop rock e country americano, e a participação especial trouxe uma energia ainda mais contagiante. A letra, de autoria da própria dupla, fala de um relacionamento idealizado entre duas pessoas com gosto em comum pelo campo e viajando pelas estradas do Brasil. “Imagina a gente, cortando as BR, com o som no talo na nossa caminhonete, ouvindo Country Roads, a gente só para pra fazer amor”.

No refrão, a música faz alusão à famosa canção “Take me Home, Country Roads” do cantor americano John Denver.

A música também servirá de esquenta para o lançamento do próximo DVD da dupla Fernando & Sorocaba, gravado recentemente em Nashville (EUA), com inspiração no country, com músicas em inglês e português.

“Sempre pensamos em gravar com Fernando & Sorocaba, e agora encontramos essa música que é bem o estilo das duas duplas. A música é muito boa, nossos fãs e os de Fernando & Sorocaba vão adorar”, fala Fiduma.

Mesmo antes do lançamento, Jeca percebeu que o público já conhece bem a nova faixa, o que indica um novo hit saindo do forno: “Nos shows a galera já está pedindo a música, cantando forte. Isso é muito legal. “Cortando as BR” vai ser um sucesso”.

Sobre o DVD 10 anos Fiduma & Jeca

Gravado em São José do Rio Preto, o projeto também comemorou o aniversário de Fiduma e do Jeca, nascidos no mesmo dia e ano. O repertório é em grande parte de autoria da própria dupla, com músicas variadas: animadas, românticas, atuais e conceituais.

Das músicas gravadas, quatro tiveram participações especiais. Além do Fernando & Sorocaba, em “Cortando as BR”, Theo e Luan cantaram “20 mil”, Fiorella em “Imagina a Gente” e Luan Pereira na música “Meu Chapéu Sumiu”. Completam o álbum “Atrás da Minha Fivela”, “Pai da Morena”, “Novinha do Chapelão”, “Bora viver”, “Cabelo Loiro”, “Casal do Trecho”, “Mistura da Ana Castela” “De Chapéu na Cabeça” e “Conexões Reais”.

História

Comemorando 10 anos de carreira em 2024, a dupla Fiduma & Jeca coleciona sucessos em sua discografia: “Chapéu Preto”, “Pra Sempre”, “Anjo Chapadex”, “99%”, “Quadros”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, “Igrejinha Azul”, “Butecologia”. Foram oito projetos lançados, mais de 400 milhões de visualizações no YouTube e 250 milhões de streamings no Spotify.