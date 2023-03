Fiduma & Jeca gravam novo álbum no dia 29 em Rio Preto

Intitulado “Finalmente Ao Vivo”, projeto com 16 faixas inéditas terá várias participações especiais e marca virada de chave da dupla.

Fiduma & Jeca, a dupla sertaneja que tem um dos shows mais animados do Brasil, sobem ao palco no dia 29 de março para gravar seu mais novo trabalho. Intitulado “Finalmente Ao Vivo”, o DVD terá 16 faixas inéditas, com algumas participações especiais como Us Agroboys, Jads & Jadson e outras guardadas ainda como surpresas. A gravação vai ocorrer no espaço Villa Conte, em São José do Rio Preto/SP.

O projeto tem empolgado os fãs, que estão recebendo as guias inéditas disponibilizadas nas redes sociais para estarem com todas as faixas “na ponta da língua” no dia do show, como no caso da composição própria “Tarja Preta”. A produção do álbum será do diretor musical da dupla, Zé Henrique Mioto.

O nome do álbum, “Finalmente Ao Vivo”, faz alusão a um desejo antigo dos cantores de sentirem o calor do público na gravação de um disco, uma vez que o último lançamento da dupla, “Era Pra Ser Ao Vivo”, foi gravado em estúdio, sem público, devido à pandemia. “Temos um carinho enorme por Rio Preto, inclusive gravamos nosso primeiro DVD aqui. Não vemos a hora de escrever esse novo capítulo na nossa história”, afirma Fiduma.

Aproximadamente 100 pessoas estão envolvidas diretamente na produção – que marca um novo momento na trajetória da dupla. Em uma fase mais madura – mas sem perder a irreverência que é sua principal característica – e em busca de renovação, Fiduma & Jeca enxergam o novo projeto como divisor de águas, já que esse é o primeiro grande trabalho com público após a decisão de gerenciarem a própria carreira.

“Surgiu um sentimento de respirar algo novo e nos expor a novos desafios. Tivemos um tempo maior durante a pausa dos shows, em 2020, para olhar com carinho para o nosso escritório e despertar esse nosso lado empresarial. Tanto que estamos participando ativamente em cada processo desse DVD, desde a composição das faixas até o formato de lançamento. Nos sentimos mais próximos dos fãs e desafiados a entregar algo novo, inédito, mas com a nossa cara”, explica Jeca.

Falando das músicas, os arranjos, segundo os músicos, refletem muito bem essa alegria, irreverência e versatilidade da dupla, marca registrada nesses quase 10 anos de carreira. “Estamos colocando uma pitada de eletrônico nas nossas músicas, utilizando elementos modernos e deixando o nosso som mais atual com essa batida que está em ascensão no Brasil, e claro, sem perder a nossa essência. Tem desde as mais calmas e românticas até as que vão espancar os paredões de som. Agradando todos os tipos de fãs de Fiduma & Jeca”, completa Fiduma.

O lançamento será dividido em EPs e estará presente nas principais plataformas digitais e serviços streaming, onde a dupla é uma das recordistas de downloads.

Os ingressos para o show de gravação do DVD “Finalmente Ao Vivo” custam a partir de R$ 30 (lote promocional) e já estão sendo comercializados pelo site JV Ingressos e em ponto físico no Bartolomeu JK, na Avenida Juscelino K. de Oliveira, 670 – Rio Preto.

História

Em quase dez anos de carreira, Fiduma & Jeca colecionam vários sucessos, como “Anjo Chapadex” (primeira canção a projetar a dupla nacionalmente), “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, além dos recentes “Igrejinha Azul”, com Matogrosso e Mathias, “Alcoonteceu”, com Pedro Paulo e Alex, e “Paz Interior”, com Gustavo Mioto. Foram sete projetos lançados, mais de 300 milhões de visualizações no Youtube e 200 milhões de streams no Spotify.