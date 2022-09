Fibrose cística: médico fala sobre doença ainda pouco conhecida

Mutação genética não tem cura e atinge, principalmente, pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor.

Esta segunda-feira (5 de setembro) é o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, doença infelizmente pouco conhecida pela população por sua baixa incidência (um caso a cada sete mil nascidos no Brasil). “Embora não seja muito comum, é importante que sobretudo os pais a conheçam, pois é a doença genética grave mais comum da infância”, destaca o médico pneumologista Emanuel Tauyr, do Austa Hospital, de Rio Preto.

A fibrose cística surge devido à existência de um gene defeituoso que faz com que o corpo produza muco 30 a 60 vezes mais espesso do que o normal. Este leva ao acúmulo de bactéria e germes nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamações e infecções, como pneumonia e bronquite, trazendo danos aos pulmões.

“O muco também pode bloquear o trato digestório e o pâncreas, o que impede que enzimas digestivas cheguem ao intestino. O corpo precisa dessas enzimas para digerir e aproveitar os nutrientes dos alimentos, essenciais para o desenvolvimento e saúde do ser humano”, explica Dr. Emanuel.

A fibrose cística altera principalmente o mecanismo que controla a água e o sal de alguns sistemas do corpo humano: respiratório, digestivo e as glândulas de suor.

Segundo o pneumologista do Austa Hospital, os sintomas e a gravidade destes variam em cada pessoa. Os sintomas mais comuns são:

• pele de sabor muito salgada;

• tosse persistente, muitas vezes com catarro;

• infecções pulmonares frequentes, como pneumonia e bronquite;

• chiados no peito, ou falta de fôlego;

• baixo crescimento ou ganho de peso, apesar de bom apetite;

• fezes volumosas e gordurosas, e dificuldade no movimento intestinal (poucas idas ao banheiro);

• surgimento de pólipos nasais.

A incidência de fibrose cística é maior em pessoas de pele clara de ambos os sexos, que apresentam ascendência caucasiana.

A doença não tem cura, portanto, o diagnóstico precoce é importante, inclusive para a qualidade de vida do paciente. “A maneira mais simples e eficaz de descobrir a fibrose cística é por meio da triagem neonatal, conhecida como teste do pezinho, até sete dias após o nascimento. Também pode ser diagnosticada por outros testes, como o de suor ou genético”, explica Dr. Emanuel.

O tratamento consiste de medicamentos ingeridos junto às refeições para repor as enzimas digestivas, essenciais para o organismo digerir e aproveitar os nutrientes dos alimentos. A pessoa com fibrose cística também deve utilizar medicamentos inalados para ajudar a abrir as vias respiratórias.

Outras atitudes são muito importantes, tais como:

• ter uma dieta especial rica em proteínas e calorias;

• tomar suplementos vitamínicos, especialmente vitaminas A, D, E e K;

• evitar o fumo, a poeira, a sujeira, as fumaças, os produtos químicos domésticos, a fumaça de lareira e o mofo ou bolor;

• beber líquidos em abundância;

• e fazer exercícios de duas a três vezes por semana.