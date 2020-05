FEV e ACV lançam iniciativa de fomento à economia 

Projeto envolve a produção de conteúdos por docentes da Instituição, além do incentivo ao consumo local pela comunidade.

Neste momento de crise, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), lançou uma importante iniciativa, com o objetivo de fomentar a economia do município e da região. Trata-se do projeto Juntos pela economia regional, anunciado durante uma coletiva de imprensa, realizada no Auditório da Cidade Universitária, na manhã desta sexta-feira (dia 22).

Todo o encontro seguiu as recomendações sanitárias exigidas pelos órgãos oficiais de Saúde, tais como o uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura corporal e os distanciamentos necessários. Estiveram presentes o Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, acompanhado por sua Diretoria-Executiva; o Reitor e o Gestor Administrativo da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e Prof. Me. Raynner Toschi (respectivamente); a Gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino; o presidente da ACV, Valdeci Merlotti; o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho; o vereador Daniel David; além de toda a imprensa, autoridades locais e colaboradores da Instituição.

Na ocasião, o projeto foi apresentado pela supervisora do setor de Comunicação e Marketing, Graziele de Marchi. Ela explicou que a iniciativa envolve docentes de diversas áreas da Instituição (Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Publicidade e Propaganda), com a produção de conteúdos informativos, contendo as melhores práticas para que empresas locais consigam driblar as dificuldades ocasionadas pela pandemia.

Entre os temas produzidos pelos professores, destacam-se: Home office: desafios e vantagens do trabalho remoto; Como abordar o cliente neste momento?; Dicas de layout para comércios; Marketing em tempos de crise; Coronavírus: orientações gerais de prevenção e higienização; e Governo: medidas de preservação da empresa e do emprego; entre outros. Todas as dicas já estão disponíveis pelo site: www.unifev.edu.br/juntospelaeconomiaregional. Na plataforma já citada, também será possível sugerir a abordagem de novos temas, além do envio de dúvidas e sugestões.

Em sua fala, Merlotti agradeceu à Fundação por mais essa parceria que beneficia diretamente a comunidade. “Estamos em uma situação atípica, em que, mais do que nunca, temos que prestigiar tudo o que é produzido na nossa cidade e na região. É a hora de nos unirmos em prol do fortalecimento dos nossos serviços. Parabéns ao Dr. Celso e toda a sua equipe por alavancar este projeto”, destacou.

Por sua vez, o Presidente da FEV enalteceu a importância de conscientizar os consumidores para que prestigiem o comércio. “Nosso objetivo principal é dar suporte aos estabelecimentos do nosso município e da região para que consigam driblar a crise, com soluções inteligentes propostas pelos nossos profissionais. Além disso, vamos incentivar a população, de que, neste momento, priorizar nossos serviços é essencial para manter o equilíbrio da nossa economia, o que é importante para os empresários e seus colaboradores, e, também, para todos nós”, finalizou.

Papel Social

“A Unifev está cumprindo o seu papel social como sempre. Somos uma entidade regional com alunos de toda região noroeste do Estado de São Paulo e nada mais interessante para nós mesmo que essa população de alunos possam ter seus empregos garantidos e essa campanha vai contribuir para que, com a retomada da economia nós possamos garantir o emprego de muitas pessoas”, disse o presidente da FEV, o advogado Celso Penha Vasconcelos.