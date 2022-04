FEV completa 56 anos conectando a educação com a comunidade

Mantenedora do Centro Universitário de Votuporanga, do Colégio, do Sistema de Ensino e da Rádio e TV Unifev, celebra aniversário neste sábado, dia 30 de abril.

Mantenedora do Centro Universitário de Votuporanga, do Colégio, do Sistema de Ensino e da Rádio e TV Unifev, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) celebra 56 anos de história neste sábado (dia 30), com orgulho de ser referência em conectar a educação com a comunidade, contribuindo positivamente para o desenvolvimento cultural, econômico e social da região.