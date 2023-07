Festival Literário de Votuporanga terá sua 13ª edição de 6 a 13 de agosto 

Um dos mais importantes eventos literários do País, FLIV 2023 terá sua programação lançada nesta terça-feira (11), às 16h, em cerimônia no Cine Cultural.

O Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, terá sua programação deste ano realizada no período de 6 a 13 de agosto, no Parque da Cultura. Em sua 13ª edição, o FLIV evidencia o hábito da leitura como uma prática sustentável no sentido mais literal da palavra – aquela que alimenta e nutre para além do físico.

As atrações e o homenageado do FLIV 2023 serão divulgados nesta terça-feira (11.jul), às 16h, em cerimônia no Cine Cultural (Parque da Cultura). As atrações foram definidas a partir de curadoria realizada pela escritora e pesquisadora Ana Paula Dias Rodrigues e pelo escritor e gestor cultural Pierre André Ruprecht.

Desde 2011, o FLIV mantém firme sua missão de fazer com que a cidade e região vivenciem o poder transformador da leitura por meio de uma diversidade de atividades como bate-papo com escritores, contação de histórias, oficinas e cursos, espetáculos de teatro, dança e música.

Somente em sua última edição, no ano passado, o evento atraiu 73 mil visitantes de 83 cidades, 11 estados brasileiros, além de 4 países (Argentina, Bolívia, França e Chile). São números que fazem do FLIV um dos mais importantes festivais do gênero em São Paulo e no Brasil.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, SAEV Ambiental e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. O evento tem o apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Museu da Imagem Som e SP Leituras. Patrocinadores: Neoenergia Elektro, Sesc, Senac e Biblion. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo e site TEM Mais.