Festival de teatro infantil faz edição online reinventando a conexão entre atores e público

Um dos maiores festivais para crianças do Brasil, o ‘Festival de Janeiro’, inicia edição especial nesta quarta-feira, dia 7 de abril, com estreia da peça ‘Era uma vez… O Leão e o Ratinho’, da Cia. Fábrica dos Sonhos, de São José do Rio Preto/SP.

Com ingressos gratuitos e em versão 100% online, “Festival de Janeiro – Edição Especial” começa nesta quarta-feira, dia 7 de abril, com a estreia do espetáculo “Era uma vez…O Leão e o Ratinho”, da Cia. Fábrica dos Sonhos, de São José do Rio Preto/SP. Antes da apresentação que abre oficialmente o festival, que é considerado um dos maiores do Brasil, a companhia rio-pretense promove o workshop: “Ressignificação de objetos na cena”, a partir das 11h, com troca de experiências e vivências entre os atores que integram a Cia. Fábrica dos Sonhos e o público participante.

O espetáculo conta a história das primas Naná e Nenê que em uma noite de tédio começam uma contagiante brincadeira de contar histórias e a fábula escolhida por elas é a do “O Leão e o Ratinho”, do grego Esopo. De forma lúdica e divertida, ambas entram na narrativa e vivem intensamente as aventuras das personagens. Entre ficção e realidade, no quarto de uma das primas, a fábula é encenada abordando temas como liberdade, opressão e diplomacia.

A dramaturgia do “Era uma vez… O Leão e o Ratinho” é do ator, diretor, cenógrafo e dramaturgo, Guido Caratori, que dividiu a curadoria do festival com o ator, diretor e dramaturgo Eduardo Catanozi.

“A reponsabilidade de abrir oficialmente um festival de teatro é sempre muito grande. Ainda mais que vamos estrear com uma peça infantil que trata assuntos tão atuais, que são o bullying e a relação entre o opressor e o oprimido. Há sempre uma expectativa de que se o primeiro espetáculo for bom e agradar ao público, o saldo do festival também será positivo. Por isso, estamos confiantes que será uma excelente apresentação de estreia e um ótimo festival, ampliando as conexões entre personagens, grupos teatrais e plateias, de maneira totalmente virtual”, afirma Guido.

O primeiro dia do festival conta, às 20h, com um debate mediado por Dib Carneiro Neto, que é jornalista, dramaturgo rio-pretense e que é considerado um dos mais importantes críticos da produção teatral feita atualmente para as crianças no Brasil. “Estes espaços de debates que o festival promove também são ricos para saber lidar com o ser humano. Muita gente não sabe ouvir. Eu também, como crítico teatral, também preciso aperfeiçoar essa arte de ouvir. Temos que respeitar e dialogar sobre as demais opiniões”, afirma Dib Carneiro.

O “Festival de Janeiro – Edição Especial”, adaptado à realidade da pandemia, traz espetáculos que retratam o imaginário infantil, a arte circense, as possibilidades do universo online, além de releituras de clássicos. A programação online contará com 12 espetáculos e 12 atividades formativas, que contarão ainda com debates mediados por Dib Carneiro.

O projeto foi contemplado com recursos do edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc Nº 40/2020 – Produção e realização de Festival de Cultura e Economia Criativa com apresentação online. Os ingressos gratuitos para os espetáculos e as atividades formativas do festival estão disponíveis na plataforma Sympla.

De acordo com a Drica Sanches, que é a idealizadora do festival e da Cia. Fábrica dos Sonhos, as peças teatrais que serão transmitidas pelo site do festival (www.festivaldejaneiro.com) e também pelo Facebook do Sesi/SP. “Após a apresentação online, os espetáculos ficarão disponíveis no site até o dia 31 de maio”, afirmou.

As atividades formativas serão realizadas via plataforma Zoom porque a capacidade é limitada a 20 inscritos. Vale ressaltar que todos os espetáculos terão tradução em libras. O “Festival de Janeiro – Edição Especial” tem patrocínio do Riopreto Shopping, apoio do Sesi/SP, World Games e Levare Transportes e promoção da TV TEM. A realização é da Cia. Fábrica de Sonhos, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.

Espetáculos e atividades formativas

Os espetáculos selecionados para o “Festival de Janeiro – Edição Especial” foram: “Era uma vez… O Leão e o Ratinho” e “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga” (Cia. Fábrica dos Sonhos – São José do Rio Preto/SP, “Inzoonia” (Cia. Circo de Bonecos – Salto/SP, “Quando eu sonho, viro sonho” (Caramello Produções – Rio de Janeiro/RJ, “Memórias de um quintal” (Insensata Cia. de Teatro – Belo Horizonte/MG, “Atenção, respeitável público!” (Damião e Cia. de Teatro – Campinas/SP, “Super coach digital de como reverberar o intransponível saber híbrido da arte e suas subjetividades” (Trupe FANS – Jundiaí/SP, “Biscoitos” (Conforto & Cia – São Paulo/SP, “Napoleão” (Grupo Pavilhão da Magnólia – Fortaleza/CE, “Clownfusão, os internacionalmente desconhecidos” (Cia. Raros Circus – Ribeirão Preto/SP, “O Romance do Pavão Misterioso” (GT Mamulengo Sem Fronteiras – Brasíllia/DF e “A última aventura de Gilgamesh” (Essaé Cia. – Joinville/SC.

Com o objetivo de fomentar a produção teatral para as crianças, compartilhar experiências artísticas e promover o intercâmbio de conhecimentos, entre grupos participantes e o público, o “Festival de Janeiro – Edição Especial” vai promover, também em formato online, as atividades formativas, com workshops e palestras ministradas por profissionais das companhias participantes.

“As atividades formativas são de extrema importância para o festival e para o público porque os grupos selecionados compartilham conteúdos das pesquisas desenvolvidas pelos seus núcleos de atuação cênica. Todos os espetáculos e as atividades serão gratuitos”, afirma Drica Sanches.

SERVIÇO:

Festival de Janeiro – Edição Especial

De 7 a 18 de abril de 2021.

Espetáculos online diariamente às 19h (de segunda a sexta-feira) e 16h (sábados e domingo).

Atividades formativas diariamente às 11h e debates após os espetáculos.

Plataformas Youtube e Facebook da Cia. Fábrica de Sonhos e Facebook SESI/SP.

Link para fotos https://1drv.ms/u/s!Asa6Yfc1Blnfjqo-3-BNM0oMl9Hkyw?e=7uIFJY

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FESTIVAL:

Dia 7/4 (Quarta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Ressignificação de objetos na cena” – Cia. Fábrica dos Sonhos

Duração: 50 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Era uma vez… O Leão e o Ratinho”

Cia. Fábrica de Sonhos – São José do Rio Preto/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 8/4 (Quinta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Manipulação de Fantoches” – Cia. Circo de Bonecos

Duração: 80 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Inzoonia”

Cia. Circo de Bonecos – Salto/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 9/4 (Sexta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Teatro para primeira infância” – Caramello Produções

Duração: 45 minutos

Horário: 19h

Espetáculo “Quando eu sonho, viro sonho”

Caramello Produções – Rio de Janeiro/RJ

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 10/4 (Sábado)

Horário: 11h

Workshop: “Vivência brincar, narrar e criar!” – Insensata Cia de Teatro

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Memórias de um quintal”

Insensata Cia. de Teatro – Belo Horizonte/MG

Horário: 17h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 11/4 (Domingo)

Horário: 11h

Workshop: “O Circo-Teatro Brasileiro” – Damião e Cia. de Teatro

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Atenção, respeitável público!”

Damião e Cia. de Teatro – Campinas/SP

Horário: 17h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 12/4 (Segunda-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O corpo do palhaço: Presença brincante no isolamento” – Trupe FANS

Duração: 90 minutos

Horário:19h

Espetáculo: “Super coach digital de como reverberar o intransponível saber híbrido da arte e suas subjetividades”

Trupe FANS – Jundiaí/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 13/4 (Terça-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O Palhaço e o luto” – Conforto & Cia.

Duração: 40 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Biscoitos”

Conforto & Cia – São Paulo/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 14/4 (Quarta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Perspectivas sobre as potências para um trabalho continuado dentro de um grupo” – Grupo Pavilhão da Magnólia

Duração: 120 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Napoleão”

Grupo Pavilhão da Magnólia – Fortaleza/CE

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 15/4 (Quinta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O Universo do Circo -Teatro de Rua” – Cia. Raros Circus

Duração: 40 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Clownfusão, os internacionalmente desconhecidos”

Cia. Raros Circus – Ribeirão Preto/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 16/4 (Sexta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Teatro e histórias do Mamulengo” – GT Mamulengo Sem Fronteiras

Duração: 60 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “O Romance do Pavão Misterioso”

GT Mamulengo Sem Fronteiras – Brasíllia/DF

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 17/4 (Sábado)

Horário: 11h

Workshop: “Personificação de animais” – Cia. Fábrica de Sonhos

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga”

Cia. Fábrica de Sonhos – São José do Rio Preto/SP

Horário: 17h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 18/4 (Domingo)

Horário: 11h

Workshop: “Princípios Básicos do Teatro de Formas Animadas” – Essaé Cia.

Duração: 60 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “A última aventura de Gilgamesh”

Essaé Cia. – Joinville/SC

Horário: 17h