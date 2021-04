Festival de Janeiro’ traz espetáculos sobre infância, arte circense e mundo digital

Além das peças, festival conta com atividades formativas e debates, após as apresentações online, mediados pelo crítico Dib Carneiro Neto. Os ingressos são gratuitos pelo Sympa e as transmissões são pelo www.festivaldejaneiro.com e também pelo Facebook do Sesi/SP.

O “Festival de Janeiro – Edição Especial” conta em sua programação diversificada no sábado (10), no domingo (11), e na segunda-feira (12), com espetáculos e atividades formativas que falam sobre o universo digital, a infância – entre brincadeiras e imaginações – e a tradição brasileira circense de picadeiro.

A Insensata Cia. de Teatro, de Belo Horizonte/MG, apresenta online o espetáculo “Memórias de um quintal”, às 16h, de sábado. Em meio a músicas e brincadeiras populares, a peça traz à cena o duelo entre uma criança e um pardal. Manguinha sonhava em acertar um pássaro com o seu bodoque (estilingue), mas sua péssima pontaria fazia dele motivo de chacota. A dramaturgia é livremente inspirada na obra “O Matador”, texto de Wander Piroli, que se mistura com as memórias dos próprios atores, que narram e comentam seus apelidos e brincadeiras de infância.

No mesmo dia, às 11h, a Insensata Cia. de Teatro realiza o Workshop: “Vivência brincar, narrar e criar!”. E após o espetáculo, a partir das 17h, o grupo também participa de um debate mediado por Dib Carneiro Neto, um dos mais importantes críticos da produção teatral feita atualmente para crianças no Brasil.

O grupo “Damião e Cia. de Teatro”, de Campinas/SP, participa com a peça “Atenção, respeitável público!”, às 16h, de domingo (11). As palhaças Brigite Margô e Begônia apresentam ao público, esquetes cômicas baseadas na tradição brasileira circense de picadeiro. A consagrada dupla cômica “Branco e Augusto” serve como ponto de partida para as relações criadas entre as duas, que em meio a muitas confusões e trapalhadas, divertem e encantam espectadores de todas as idades. No mesmo dia, às 11h, o grupo realiza o Workshop: “O Circo-Teatro Brasileiro”. E após o espetáculo, a partir das 17h, o grupo também participa de um debate mediado por Dib Carneiro.

Já a Trupe FANS, de Jundiaí/SP, participa com o espetáculo “Super coach digital de como reverberar o intransponível saber híbrido da arte e suas subjetividades”, às 19h, de segunda-feira (12). Surpreendida pelas mazelas da pandemia e isolada em quarentena, Merci se vê impossibilitada de divulgar suas obras de arte. Decidida a compartilhar seu conhecimento a respeito delas, elabora um workshop online de coach na expectativa de conseguir milhões de seguidores assíduos. Concomitantemente, ela usará todas as ferramentas de legitimação artística para direcionar seu único e fiel seguidor, o Ás de Copas, rumo ao reconhecimento no mercado da arte. No mesmo dia, às 11h, a Trupe Fans realiza, o Workshop: “O corpo do palhaço: Presença brincante no isolamento”. E após o espetáculo, a partir das 20h, o grupo também participa de um debate mediado por Dib Carneiro.

A programação do “Festival de Janeiro – Edição Especial” segue até o dia 18 deste mês. O projeto foi contemplado com recursos do edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc Nº 40/2020 – Produção e realização de Festival de Cultura e Economia Criativa com apresentação online. Os ingressos gratuitos para os espetáculos e as atividades formativas do festival estão disponíveis na plataforma Sympla. As transmissões são pelo www.festivaldejaneiro.com e também pelo Facebook do Sesi/SP.

“É importante ressaltar que após a apresentação online, os espetáculos ficarão disponíveis no site até o dia 31 de maio”, afirmou Drica Sanches, que é a idealizadora do festival e da Cia. Fábrica de Sonhos.

As atividades formativas serão realizadas via plataforma Zoom porque a capacidade é limitada a 20 inscritos. Todos os espetáculos terão tradução em libras. O “Festival de Janeiro – Edição Especial” tem patrocínio do Riopreto Shopping, apoio do Sesi/SP, World Games e Levare Transportes e promoção da TV TEM. A realização é da Cia. Fábrica de Sonhos, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.

Compartilhar as experiências artísticas

Com o objetivo de fomentar a produção teatral para as crianças, compartilhar experiências artísticas e promover o intercâmbio de conhecimentos, entre grupos participantes e o público, o “Festival de Janeiro – Edição Especial” vai promover, também em formato online, as atividades formativas, com workshops e palestras ministradas por profissionais das companhias participantes. “As atividades formativas são de extrema importância para o festival e para o público porque os grupos selecionados compartilham conteúdos das pesquisas desenvolvidas pelos seus núcleos de atuação cênica. Todos os espetáculos e as atividades serão gratuitos”, afirma Drica Sanches.

SERVIÇO:

Festival de Janeiro – Edição Especial

Programação segue até o dia 18 de abril de 2021.

Espetáculos online às 19h (de segunda a sexta-feira) e 16h (sábados e domingo).

Atividades formativas diariamente às 11h e debates após os espetáculos.

Plataformas Youtube e Facebook da Cia. Fábrica de Sonhos e Facebook SESI/SP.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 10/4 (Sábado)

Horário: 11h

Workshop: “Vivência brincar, narrar e criar!” – Insensata Cia de Teatro

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Memórias de um quintal”

Insensata Cia. de Teatro – Belo Horizonte/MG

Horário: 17h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 11/4 (Domingo)

Horário: 11h

Workshop: “O Circo-Teatro Brasileiro” – Damião e Cia. de Teatro

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Atenção, respeitável público!”

Damião e Cia. de Teatro – Campinas/SP

Horário: 17h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 12/4 (Segunda-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O corpo do palhaço: Presença brincante no isolamento” – Trupe FANS

Duração: 90 minutos

Horário:19h

Espetáculo: “Super coach digital de como reverberar o intransponível saber híbrido da arte e suas subjetividades”

Trupe FANS – Jundiaí/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 13/4 (Terça-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O Palhaço e o luto” – Conforto & Cia.

Duração: 40 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Biscoitos”

Conforto & Cia – São Paulo/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 14/4 (Quarta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Perspectivas sobre as potências para um trabalho continuado dentro de um grupo” – Grupo Pavilhão da Magnólia

Duração: 120 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Napoleão”

Grupo Pavilhão da Magnólia – Fortaleza/CE

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 15/4 (Quinta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O Universo do Circo -Teatro de Rua” – Cia. Raros Circus

Duração: 40 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Clownfusão, os internacionalmente desconhecidos”

Cia. Raros Circus – Ribeirão Preto/SP

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 16/4 (Sexta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Teatro e histórias do Mamulengo” – GT Mamulengo Sem Fronteiras

Duração: 60 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “O Romance do Pavão Misterioso”

GT Mamulengo Sem Fronteiras – Brasíllia/DF

Horário: 20h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 17/4 (Sábado)

Horário: 11h

Workshop: “Personificação de animais” – Cia. Fábrica de Sonhos

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga”

Cia. Fábrica de Sonhos – São José do Rio Preto/SP

Horário: 17h

Debate mediado por Dib Carneiro Neto

Dia 18/4 (Domingo)

Horário: 11h

Workshop: “Princípios Básicos do Teatro de Formas Animadas” – Essaé Cia.

Duração: 60 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “A última aventura de Gilgamesh”

Essaé Cia. – Joinville/SC

Horário: 17h