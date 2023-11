Festival de Balé da Prefeitura será nos dias 2 e 3 de dezembro no palco da Concha Acústica 

Apresentação terá como tema canções nordestinas; alunos serão divididos em dois elencos, um no sábado e o outro no domingo.

“Não há, ó gente, ó não luar como esse do sertão”: é nesse clima que será o 28º Festival de Balé Municipal da Prefeitura de Votuporanga com o tema “Luar do Sertão” nos dias 2 e 3 de dezembro na Concha Acústica, a partir das 20h30. Os alunos serão divididos em dois elencos, um se apresenta no sábado e o outro no domingo.

O espetáculo vai contar com a participação de cerca de 400 alunos do projeto gratuito da Prefeitura por meio de 20 coreografias de clássicos da música nordestina como Alecrim Dourado, Anunciação, Asa Branca, Chão de Giz, Mulher Rendeira, Xote das Meninas entre outros sucessos da Música Popular Brasileira.

O público poderá conferir e se encantar com várias coreografias encenadas por alunos de diversas faixas etárias, com idade a partir de cinco anos e sob coordenação artística e geral das professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal. A apresentação contemplará desde números de balé intermediário, passando pelo jazz, baby class até dança contemporânea inspirados e criativamente adaptados ao tema.

O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e oferece aulas gratuitas nos Ginásio Mario Covas e Jane Maria de Lacerda Soares (CSU) em vários horários, divididos nos períodos matutino e vespertino.