Festa junina do Colégio Unifev reúne 3 mil pessoas na Cidade Universitária

O Colégio Unifev reuniu cerca de 3 mil pessoas em sua tradicional festa junina, no último sábado (24.jun). O evento, realizado na Cidade Universitária, contou com a participação de alunos, pais, familiares, colaboradores e docentes da escola.

Estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Colégio, Douglas Gianoti; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal; a diretora, Profa. Ma. Adriana Naime; as coordenadoras Profa. Ma. Carmem Silvia Rodrigues Paschoal Sanches, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba.

A festa contou com apresentações divididas por turmas. O público pôde usufruir de comidas, danças e brincadeiras típicas, comandadas pelos estudantes, e se divertir com cama elástica, pescaria, touro mecânico, cadeia, jogo de argolas, túnel do terror e correio elegante.

A diretora agradeceu a presença de todos e destacou o sucesso da festa. “Obrigada aos pais e familiares que sempre apoiam e prestigiam os nossos eventos. Para nós, é sempre uma alegria imensa recebê-los aqui no Colégio Unifev. Elaboramos cada detalhe em parceria com os alunos, o que resultou em um lindo trabalho em conjunto. Parabéns a todos”, finalizou.