Festa em rio de Santa Fé do Sul reúne embarcações e gera aglomeração de centenas de pessoas

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram pessoas aglomeradas e sem usar máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Uma festa realizada neste final de semana reuniu centenas de pessoas em pequenas embarcações no Rio Paraná, em Santa Fé do Sul/SP. Imagens que circulam nas redes sociais mostram aglomeração e desrespeito às normas sanitárias para evitar novos casos positivos de Covid-19.

Nos vídeos, é possível ver os participantes em lanchas e motos aquáticas. Também dá para perceber que muitas pessoas estão dentro da água acompanhando um show realizado em cima de um palco montagem dentro do rio.

O evento perdurou até a noite e foi finalizado com uma queima de fogos. Todos os participantes estavam sem máscara e aglomerados.

Santa Fé do Sul possui 2.028 casos positivos de coronavírus e 53 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. Inclusive, o município confirmou o óbito de uma mulher de 73 anos nesta segunda-feira (25).

À TV TEM, o advogado da empresa disse que o que aconteceu no sábado (23) não foi uma festa, mas a inauguração de um bar restaurante flutuante. Ele afirmou que dentro do bar todas as regras do Plano São Paulo foram seguidas.

Contudo, não esperava que a inauguração atrairia tanta gente e que fora do bar, ou seja, no rio, a empresa não tinha como controlar aglomeração.

Em nota, a Prefeitura de Santa Fé do Sul informou que a responsabilidade pela fiscalização em eventos náuticos é da Capitania dos Portos, mas que vai notificar a empresa para que ela preste esclarecimentos.

O Executivo disse também que o alvará de funcionamento do bar restaurante ainda está em análise pela Vigilância Sanitária. Sobre o alvará, o advogado disse que a documentação do estabelecimento foi sim liberada.

A TV TEM procurou a Marinha para comentar o assunto, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

*Com informações do g1 e TV TEM