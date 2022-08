Festa de Santa Clara, na Comunidade São Francisco, ocorre neste sábado 

Evento será antecedido por missa presidida pelo padre Silvio Roberto, que atualmente é responsável pela paróquia Menino Bom Jesus de Praga, em São José do Rio Preto/SP.

A sede da região pastoral, Comunidade São Francisco, no bairro Cecap II, em Votuporanga/SP, realiza a partir das 19h, neste sábado (13.ago), a 1ª Festa de Santa Clara e Noite do Pastel e do Espeto.

Para quem quiser prestigiar, além de pasteis e espetos, outros aperitivos serão oferecidos como refrigerante, cerveja, água e etc. O evento contará com música ao vivo.

Com entrada gratuita, todo o valor arrecadado com os produtos será convertido em prol da construção de uma capela no bairro Boa Vista.

Antes do evento, porém, a capela São Francisco, que em breve deve ser elevada a paróquia, terá uma missa presidida pelo conhecido padre Silvio Roberto, que atualmente é responsável pela paróquia Menino Bom Jesus de Praga, em São José do Rio Preto/SP.

Ao Diário de Votuporanga, o padre Alan Miatello, responsável pela Região Pastoral São Pio de Pietralcina, comentou a volta dos eventos no pós-pandemia. “Penso que nesse pós-pandemia, apesar de ainda estarmos saindo dela, vemos que as pessoas da nossa região estão sedentas por eventos, assim como este. Por isso, será um prazer recepcioná-los aqui.”

Evento ocorre na Rua Cardoso, 2197. Para mais informações, ligue no (17) 99793-8775 – secretaria da capela.