Festa das Nações de Santa Rita D’oeste reverterá parte da renda para o HB

Evento deve reunir mais de 15 mil pessoas neste fim de semana.

A 11ª edição da Festa das Nações de Santa Rita D’oeste terá parte da renda revertida para o Hospital de Base (HB) de Rio Preto. Todo valor arrecadado pela barraca Italiana, uma das oito nações presentes na festa, ajudará a custear melhorias no atendimento e estrutura do hospital. O evento será realizado nesta sexta e sábado, 14 e 15, a partir das 19h, no estádio de futebol Antônio Mamede de Oliveira.

A expectativa da prefeitura é atrair mais de 15 mil pessoas ao longo dos dois dias de evento. Além das barracas com comidas típicas, o público contará com apresentações de danças, com direto a balé acrobático, e shows das duplas Rafa & Nando e Sério Filho & Fernando na sexta, além do grupo Santa Esmeralda e o Rafa Cuba Country no sábado.

“Parcerias com esta ajudaram a manter o atendimento de qualidade oferecido pelo HB. O hospital sempre precisa de recursos e a iniciativa é de extrema importância para todos nós”, completa a diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco.

Segundo a Secretária de Turismo e Cultura de Santa Rita D’oeste, Ana Paula Emsibe, a parceria se deve pela quantidade de pacientes que saem da cidade até Rio Preto, recebendo atendimento de qualidade no HB. “Temos um fluxo diário muito grande, de até 5 ambulâncias, que levam pacientes da cidade para o HB, atendendo diversas especialidades. A cidade está muito animada em ajudar e trabalhar em prol do HB, é muito gratificante”, afirma.

A entrada do evento é gratuita. Ao todo, 8 barracas oferecerão comidas típicas do Brasil, Itália, Portugal, Estados Unidos, México, Espanha, Arábia e Japão. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (17) 99757-0465.