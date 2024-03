Ferreira, Rato e Nikão retornam aos treinamentos do São Paulo 

Elenco do Tricolor, enfim, conta com novidades nas atividades do período da Data Fifa.

Ferreira, Nikão e Wellington Rato participaram do treinamento do São Paulo nesta terça-feira, na sequência da preparação para a estreia na Conmebol Libertadores, às 21h do dia 4 de abril, contra o Talleres-ARG, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Os três jogadores aparecem nas imagens do treinamento, que foram divulgadas pelo São Paulo. Nikão (tendinite de Aquiles bilateral) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) desfalcaram a equipe nos três últimos jogos do Paulistão. Já Ferreira se machucou ao marcar o único gol do São Paulo contra o Novorizontino, no Morumbis, e precisou deixar a partida.

Seguem no departamento médico os seguintes jogadores:

Calleri, com dores na perna por causa do rompimento de um cisto;

Moreira e Patryck, que sofreram contusões musculares;

Luiz Gustavo, com lesão no tendão de Aquiles da perna direita.

O São Paulo espera ainda nesta quarta-feira o retorno de Bobadilla, que esteve com a seleção do Paraguai; Arboleda, que esteve com a seleção do Equador; e Ferraresi, que estava com a Venezuela.

*Com informações do ge