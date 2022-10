Ferraresi deve ser titular no São Paulo em clássico 

Diego Costa segue em tratamento no Reffis, e Léo cumprirá suspensão após ser expulso; duelo contra o Palmeiras será neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

O zagueiro Nahuel Ferraresi deve fazer dupla com Miranda no time titular do São Paulo que enfrentará o Palmeiras, no próximo domingo (16.out), às 16h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador substituirá Léo, expulso no jogo passado. O elenco também não conta com Diego Costa, lesionado. Desta maneira, Ferraresi sai na frente na disputa pela vaga. Luizão e Beraldo são as outras opções.

Na lateral direita o técnico também tem problemas com a ausência de Rafinha. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Igor Vinicius é o substituto, enquanto Moreira deve voltar ao banco de reservas após se recuperar de lesão.

Na manhã desta quinta-feira, Rogério Ceni comandou um treino onde trabalhou construção ofensiva e promoveu uma atividade em campo reduzido, dividindo o elenco em três equipes. Na sexta haverá novo período de treino às 11h.

Após correr no gramado na última quarta, Gabriel Neves ficou no Reffis nesta manhã dando prosseguimento à recuperação de sua lesão. Ele fez companhia a Diego Costa. Caio, por sua vez, fez um exercício de corrida ao lado da fisioterapia. Arboleda e Nikão seguiram a transição física.

Desta maneira, o time titular que deve enfrentar o Palmeiras tem: Felipe Alves, Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Com 40 pontos, o São Paulo ocupa a 12ª colocação. O time busca uma vaga na fase prévia da próxima Libertadores. A distância para o oitavo colocado é de cinco pontos, com um jogo a menos.