Ferraresi avança em recuperação e corre pela primeira vez no gramado após cirurgia no São Paulo 

A manhã de terça-feira no CT da Barra Funda trouxe uma notícia animadora para o São Paulo. O zagueiro Ferraresi, que passou por cirurgia no joelho direito, correu pela primeira vez no gramado depois de passar pela reconstrução do ligamento cruzado anterior.

O zagueiro venezuelano de 24 anos operou ainda no mês de fevereiro e tem previsão de retorno para o fim de setembro ou começo de outubro, quando justamente se encerra o contrato com o Tricolor.

Ferraresi está emprestado ao São Paulo até o fim de junho, mas a regra da Fifa prevê a extensão do contrato automaticamente em jogadores que se recuperam de lesões.

Assim, o clube do Morumbi tem mais alguns meses para tentar negociar a permanência do defensor, que vinha se destacado no início da temporada até se lesionar contra o Palmeiras.

A recuperação surge como aliada do São Paulo, que busca um novo contrato para segurar o venezuelano para 2024. No atual compromisso, o Tricolor teria que pagar 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação de hoje) ao Manchester City para ficar com Ferraresi.

As conversas no momento estão paradas e devem ser retomadas em um período mais próximo do fim do compromisso de Ferraresi, que nutre um sentimento de gratidão e dá indícios de que gostaria de permanecer no São Paulo.

David também avança em recuperação

Ainda nesta terça-feira, o treino do São Paulo contou também com outra novidade. O atacante David, em recuperação de um trauma no joelho direito, começou o processo de transição física.

A partir desta terça, o jogador vai fazer trabalhos no gramado e na academia sob cuidados dos preparadores físicos. O clube não estipula um prazo para o retorno do atleta aos gramados.

A delegação do São Paulo, ainda sem Ferraresi e David, embarcou nesta terça para Recife, onde enfrenta, nesta quarta, a partir das 20h, o Sport, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

