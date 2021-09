Fernandópolis perde mais uma e não tem mais chance de classificação na Segundona 

Ainda sem vencer no estadual, derrota para o Taquaritinga elimina qualquer chance do Fefecê de classificação à próxima fase.

O Taquaritinga venceu o Fernandópolis por 5 a 2, na tarde deste domingo (19), no Estádio Taquarão, em Taquaritinga/SP, pela oitava rodada da Segundona do Paulista – equivalente à quarta divisão estadual.

O Taquaritinga abriu vantagem de dois gols logo no início do jogo. Rafael Ferreira e Vinicius Torres, aos três e 17 minutos, marcaram para os donos casa. O Fernandópolis arrancou o empate com gols de Kaio Bezerra e Felipe Félix, aos 33 e 35 minutos da primeira etapa, respectivamente. Aos 32 minutos do segundo tempo, o camaronês Marius marcou o terceiro. Aos 46 e 48 minutos, Vitor Frezza e Gustavo Cunha ampliaram e garantira a vitória dos donos da casa.

A vitória devolveu a liderança para o Taquaritinga, que soma os mesmos 17 pontos da Matonense, mas leva vantagem no saldo de gols (nove contra seis). Ainda sem vencer após oito rodadas, o Fernandópolis segue na vice-lanterna com quatro pontos.

Em jogos válidos pela nona e penúltima rodada da primeira fase, o Fernandópolis recebe a Inter de Bebedouro, na quarta-feira, às 15h, na Arena Flash, em Fernandópolis/SP.