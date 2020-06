FERNANDÓPOLIS – Morador alerta para perigo de onças no bairro Mário Benez

O site noticioso Região Noroeste publicou que moradores do bairro Mário Benez em Fernandópolis alertam população que utiliza a principal avenida para a prática de caminhada, principalmente após as 19h00. Um áudio que circula nas redes sociais de um morador, que chegou a se identificar, faz um alerta para aparição de animais felinos.

Um guarda noturno que cuida dos maquinários da empresa Noromix, que faz a pavimentação asfáltica do novo bairro, disse que se deparou com um casal de onça e somente conseguiu evitar o ataca com o uso de farolete.

Nas proximidades dos bairros, existem matagais e áreas de plantio de seringueira, local que estaria sendo usado como habitat pelas onças. O alerta serve a todas as pessoas, principalmente crianças que são mais vulneráveis aos ataques desses animais.

A avenida Mário Benez está sendo um dos locais ideais para caminhada e a prática de ciclismo.