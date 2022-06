Fernandópolis faz 4 a 2 no América, em jogo marcado por saída de jogador de ambulância 

Fefecê construiu a vitória após a expulsão de Geovane, que atingiu Juninho, que teve que sair de ambulância.

Em um jogo marcado pela saída de ambulância do lateral-direito Juninho, o Fernandópolis venceu o América-SP por 4 a 2, na manhã deste domingo (5.jun), no Estádio Cláudio Rolante, em Fernandópolis/SP. A partida foi válida pela sétima rodada da Segundona do Paulista, o equivalente a quarta divisão estadual.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Alex Bahia aproveitou o rebote do goleiro para abrir o placar para o Fernandópolis. O empate do time de Rio Preto veio aos 24 minutos com David, de pênalti.

Aos 36, após uma dividida entre Juninho, do Fernandópolis, e Geovane, do América-SP, o atleta do time da casa ficou desacordado e precisou ser retirado do estádio de ambulância. Oito minutos depois, com o final do atendimento médico a Juninho, Geovane foi expulso e o jogo recomeçou.

No primeiro minuto do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti, mas desta vez para o Fefecê, que jogava com um a mais. Alex Bahia bateu e colocou os donos da casa novamente na frente do placar. Aos sete, Rodrigo acertou um lindo chute de fora da área e ampliou a vantagem.

25 minutos mais tarde, Rodrigo fez o segundo dele e o quarto do Fernandópolis. Para fechar o marcador, Afonso driblou dois adversários antes de fazer o gol para diminuir o prejuízo para o América-SP. Rodrigo, que havia feito dois dos quatro gols do Fefecê, se desentendeu com Leonardo Martins, do América-SP, e ambos foram expulsos, já nos acréscimos do segundo tempo.

O resultado eliminou o América-SP. O Fernandópolis, que estava em penúltimo, ganhou uma posição e subiu para o quarto lugar, mas ainda seis pontos atrás do Penapolense, o segundo colocado e último time dentro da zona de classificação. Faltam três rodadas para o fim da primeira fase.

Juninho passou por exames e observação médica

O atleta foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Fernandópolis e, segundo informações de funcionários do clube, recobrou completamente as funções. Juninho fez exames e ficou em observação no hospital por, pelo menos, oito horas devido a pancada forte na cabeça. Ele também foi atingido no baço (órgão que fica na parte superior do abdômen). O diretor de futebol e o vice-presidente do Fernandópolis estiveram no hospital e conversaram com o jogador.

Próximo compromisso

O time de São José do Rio Preto cumpre tabela e recebe o Andradina, no clássico regional, no Teixeirão, às 15h do próximo sábado. O Fernandópolis visita o Penapolense no domingo que vem, às 10h, em Penápolis.