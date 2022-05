Fernandópolis e Inter de Bebedouro empatam sem gols pela Segundona 

Resultado não altera posições dos times no Grupo 1 da quarta e última divisão de São Paulo.

Fernandópolis e Inter de Bebedouro empataram por 0 a 0, manhã deste domingo (22.mai), no Estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis/SP, pela quinta rodada do Grupo 1 da Segundona do Campeonato Paulista – equivalente à quarta divisão estadual.

O resultado não alterou a classificação de ambos no Grupo 1 da Segundona. Agora com oito pontos, o time de Bebedouro segue na terceira colocação. Com apenas dois pontos em cinco rodadas, o Fefecê segue na lanterna da chave.

Os dois times entram em campo pela sexta rodada da Segundona em jogos no próximo sábado, às 15h. O Fefecê visita o Andradina, no Estádio Evandro Calvoso, em Andradina/SP. A Inter enfrenta o América-SP, no Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto/SP.