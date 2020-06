Fernandópolis – Avião carregado com meia tonelada de pasta base de cocaína é apreendido

De acordo com informações da PM e Polícia Federal, que realizaram o flagrante, dois homens foram presos e permanecem à disposição da Justiça.

Um avião bi-motor carregado com cerca de 450 quilos de pasta base de cocaína foi aprendido no começo da noite desta sexta-feira (5) no aeroporto de Fernandópolis (SP).

De acordo com as informações da Polícia Militar e da Polícia Federal, que realizaram o flagrante, dois homens estavam com as drogas dentro da aeronave. Eles foram presos e estão à disposição da Justiça.

A suspeita é de que o avião teria saído do Pará, pousado para carregar o entorpecente em Mato Grosso e decolado em seguida.

Ainda de acordo com as corporações, aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram o avião e o obrigaram a pousar em Fernandópolis.

Assim que a aeronave pousou, policiais realizaram a prisão dos suspeitos. Não há informações sobre qual era o destino da aeronave. Os presos foram levados à sede da Polícia Federal de Jales (SP).