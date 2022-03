Fernandópolis anuncia o técnico Karmino Colombini para disputa da Segundona do Paulistão 

Treinador conquistou o campeonato goiano com o Vila Nova em 2006 e foi vice-campeão da Copinha com o Palmeiras em 2003.

O Fernandópolis Futebol Clube anunciou a contratação do técnico Karmino Colombini para a disputa da Segundona do Paulista de 2022 – equivalente ao quarto nível estadual.

O treinador de 60 anos tem passagens por Taubaté, Velo Clube-SP, Ypiranga-RS, Vila Nova-GO, entre outros. Com a equipe goiana, Colombini foi campeão goiano em 2006 e vice da Copa Goiás no ano seguinte.

Outro destaque da carreira do treinador é o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Palmeiras, em 2003, com a equipe que revelou o atacante Vagner Love. Karmino Colombini comandou o Iraty-PR na terceira divisão do Campeonato Paranaense no ano passado, quando acabou eliminado na semifinal.

Eliminado na primeira fase da Segundona na última temporada, o Fefecê estreia na edição 2022 da competição no dia 24 de abril, contra o Andradina, no Estádio Claudio Rodante, em Fernandópolis/SP. O time integra o Grupo 1, ao lado de América-SP, Andradina, Inter de Bebedouro, Catanduva e Penapolense.

Segundona do Paulistão

A competição que equivale ao quarto nível do futebol no Estado reúne 36 equipes tem início marcado para o dia 22 de abril, uma sexta-feira, e vai até o dia 18 de setembro. A partida de abertura será entre XV de Jaú e Francana, em Jaú/SP.

As rodadas acontecerão sempre aos finais de semana – com alguns jogos às sextas-feiras. A Segundona 2022 será disputada por 36 equipes divididas entre seis grupos com seis times cada. Os dois melhores de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados avançam para a fase dos quadrangulares.

Serão quatro grupos com quatro equipes cada, enfrentando-se em turno e returno. Os dois melhores de cada quadrangular avançam para as quartas de final. A partir de então, o mata-mata será disputado em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha tendo a vantagem do mando na segunda partida e do empate na soma dos resultados.

A edição de 2022 será marcada pelo retorno do União São João, licenciado das competições esportivas desde 2015. Rebaixados da Série A3, Batatais e Penapolense também disputarão o torneio nesta temporada.

Veja os jogos da primeira rodada da Segundona 2022:

Sexta-feira (22/04)

XV de Jaú x Francana

Sábado (23/04)

Itapirense x União São João

Paulista x Amparo

Manthiqueira x Joseense

Domingo (24/04)